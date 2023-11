88-Jähriger mit Demenz vermisst: Wo ist Siegfried K.?

Wo ist der an Demenz erkrankte Siegfried K. (88)? © Polizeidirektion Hannover

Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche, da der Vermisste unter Demenz leidet und deshalb nicht ausgeschlossen werden kann, dass er hilflos umherirrt.

Der 88-Jährige wurde am Mittwochabend gegen 18.30 Uhr zuletzt von seinem Pflegepersonal in seinem Seniorenheim an der Kirchröder Straße gesehen. Seither gilt er als vermisst.

Die Beamten hatten bereits einen Mantrailer eingesetzt - speziell geschulte Hunde, die vermisste Personen auffinden sollen.

Der Senior wird wie folgt beschrieben:

etwa 1,80 Meter groß

kräftige Statur

kurze graue Haare

grau-beige Hose

Sandalen

Die Oberbekleidung des Seniors ist nicht eindeutig geklärt. Es ist möglich, dass er ein gestreiftes Poloshirt oder einen weinroten Pullover trägt.