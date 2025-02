Aufatmen in Halle: Vermisster Jugendlicher in Österreich gefunden

Wie die Polizei Halle am Dienstagabend mitteilte, konnte der Junge mithilfe von Beamten vor Ort wohlbehalten im österreichischen Bundesland Salzburg angetroffen werden.

Halle (Saale) - Große Sorge um einen Jugendlichen: In Halle wird ein Teenager vermisst . Der Junge hält sich möglicherweise im Süden Deutschlands auf.

In Halle wurde seit Montag ein Jugendlicher vermisst. Die Polizei konnte den Jungen am Dienstag in Österreich finden. © Bildmontage: Polizeirevier Halle (Saale)

Wie ein Polizeisprecher am Dienstag mitteilte, wurde der Teenager zuletzt am Montag gegen 8.20 Uhr in Halle gesehen.

Die bisherigen Ermittlungen ergaben demnach, dass er sich entweder dort oder im Großraum München aufhalten könnte.

Da der Junge bisher nicht gefunden werden konnte, sucht die Polizei nach ihm.