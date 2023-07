Aufatmen in Leipzig: Vermisster Herr K. wohlbehalten aufgefunden!

Gute Neuigkeiten bei der Suche nach Herr K. ! Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, wurde der Vermisste inzwischen wohlbehalten in Leipzig aufgefunden und in sein Pflegezentrum zurück gebracht.

Der Vermisste wurde inzwischen aufgefunden. © Polizeidirektion Leipzig

Wie die Behörde am Dienstag mitteilte, wurde der Mann am Vormittag gegen 10.20 Uhr zuletzt in der Kohlgartenstraße in Reudnitz gesehen. Zuvor hatte er morgens das Pflegezentrum "advita" im Stadtteil Stötteritz verlassen.

"Ein möglicher Hinwendungsort befindet sich in der Papiermühlstraße in Leipzig", so die Polizei weiter. Diese befindet sich ganz in der Nähe des Pflegezentrums.

Laut Polizei könne eine Eigengefährdung nicht ausgeschlossen werden. Die Behörde fragt deshalb: Wer hat Herrn K. gesehen, hatte mit ihm Kontakt oder weiß, wo er sich aufhalten könnte?

Wenn Ihr Hinweise habt, meldet Euch bitte beim Polizeirevier Südost, Richard-Lehmann-Straße 19 in 04275 Leipzig, Tel. 0341/30300.