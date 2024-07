19.07.2024 07:00 19.511 Junge (2) im Erzgebirge stundenlang vermisst: Große Suchaktion sorgt für Happy End

Großer Sucheinsatz in der Nacht auf Donnerstag in Elterlein (Erzgebirge): Ein Junge (3) war spurlos verschwunden. Später wurde er in einem Traktor gefunden.

Von Julian Winkler

Elterlein - Große Suchaktion in Elterlein (Erzgebirge) in der Nacht zum Donnerstag: Ein kleiner Junge (2) war spurlos verschwunden. Zahlreiche Einsatzkräfte durchkämmten die Region. Nach einer intensiven Suche wurde das Kind wohlbehalten gefunden - an einem ungewöhnlichen Ort. Die Feuerwehr suchte mit einer Drohne nach dem vermissten Jungen (3) aus Elterlein. © André März Es muss ein Schock für die Eltern des Dreijährigen gewesen sein: Am Donnerstagabend verschwand das Kind plötzlich, war nicht mehr aufzufinden. Angehörige suchten fieberhaft nach dem Jungen - vergeblich. Die Polizei wurde alarmiert. Kurz vor 1 Uhr rückte dann auch die Feuerwehr an. Eine große Suchaktion begann. Mit Taschenlampen durchkämmten die Einsatzkräfte die Region, auch Wärmebildkameras und ein Suchhund kamen zum Einsatz. Die Suche fokussierte sich auf einen Bauernhof an der Hauptstraße im Ortsteil Schwarzbach. Dort gab es für das Kind unzählige Verstecke. Beinahe jeder Winkel wurde auf den Kopf gestellt. Vermisste Personen Vermisste Mädchen in Magdeburg: Wo sind Hanna und Alina? Zudem wurden ein angrenzender Bach und dessen Unterführung abgesucht, da der Junge möglicherweise hineingefallen sein könnte - doch von dem Kind fehlte weiterhin jede Spur. Auch ein angrenzender Bach wurde abgesucht, doch der Junge blieb zunächst verschwunden. © André März Erleichterung im Erzgebirge: Junge (2) schlafend in Traktor gefunden Was für eine Erleichterung für die Eltern: Nach einer intensiven Suche fand ein Feuerwehrmann den Jungen in einem Traktor. Er hatte sich zum Schlafen hinter einen Sitz gelegt. © André März Noch vor 2 Uhr die unfassbare Erleichterung für die Eltern: Das Kind wurde gefunden! "Ein Kamerad der Beierfelder Feuerwehr fand den Jungen wohlbehalten in einem Traktor schlafend", so ein Feuerwehr-Sprecher. Das helle Licht der Taschenlampen hatte das Kind, das hinter dem Sitz des Traktors seelenruhig eingeschlafen war, geweckt. Schnell eilten Angehörige herbei und nahmen den Dreijährigen sichtlich erleichtert aus dem parkenden Traktor in ihre Arme. Vermisste Personen Suchaktion nach Zweijährigem mit Happy End: "Wir waren nur zu blöd, ihn zu finden" "Es gab somit ein Happy End für den Knirps und für uns Einsatzkräfte", sagte ein Sprecher der Feuerwehr abschließend. Wenig später war der Einsatz beendet. Insgesamt waren etwa 50 Einsatzkräfte an der Suchaktion beteiligt.

Titelfoto: André März