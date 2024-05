Dehydriert und unterkühlt: Polizei findet vermisste Rentnerin aus Mittelsachsen

Entwarnung! Die Suche nach einer Rentnerin (78) aus Brand-Erbisdorf endet erfolgreich. Wie die Polizei am Sonntag mitteilt, wurde die 78-Jährige am Nachmittag nahe des Gewerbegebietes Rotvorwerk in Brand-Erbisdorf an der B101 gefunden.

Die Frau war laut Polizeiangaben dehydriert und unterkühlt, lebte aber glücklicherweise. Sie wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

"Die Polizeidirektion Chemnitz bedankt sich für die Unterstützung bei der Vermisstensuche", heißt es abschließend von der Polizei.