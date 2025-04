Demenzkranke Rentnerin verschwunden: Wer hat Bärbel S. (89) gesehen?

Die Rentnerin Bärbel S. (89) wird seit Donnerstagvormittag vermisst. © Bildmontage: Polizeiinspektion Dessau-Roßlau, Carsten Rehder/dpa

Die Vermisste wurde zuletzt am Vormittag gegen 10.45 Uhr im Schlehenweg im Dessau-Roßlauer Ortsteil Haideburg gesehen - danach verschwand sie plötzlich, so die Polizei am Nachmittag.

Anlass zur Sorge gibt vor allem ihre Demenzerkrankung. Weil die 89-Jährige bisher nicht gefunden werden konnte, bittet die Behörde die Bevölkerung um ihre Unterstützung.

Bärbel S. wird so beschrieben: