Eigengefährdung ist nicht ausgeschlossen: Wo ist Emma (14) aus Leipzig?

Emma Erandeni A. (14) verschwand am Mittwoch aus einem Leipziger Ausbildungszentrum. © Bildmontage: Polizeidirektion Leipzig, Carsten Rehder/dpa

Laut Polizeisprecher Chris Graupner habe Emma Erandeni A. gegen 13 Uhr mit einer 13 Jahre alten Freundin das Aus- und Weiterbildungszentrum in der Straße Am Ritterschlößchen in Leutzsch in unbekannte Richtung verlassen.

Seitdem sei das Mädchen nicht mehr gesehen worden, kehrte auch nicht von sich aus zurück.

Da es keine Informationen über mögliche Aufenthaltsorte gibt und eine Eigengefährdung nicht ausgeschlossen werden könne, wird nun öffentlich nach dem Teenager gesucht.

Emma wird folgendermaßen beschrieben: