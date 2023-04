Einen Monat vermisst: 16-Jährige aus Merseburg wieder aufgetaucht

Die Polizei veröffentlichte ein Bild der 16-Jährigen. © Bildmontage: Friso Gentsch/dpa, Polizeiinspektion Halle

Wie die Polizei in Halle an der Saale am Montag mitteilte, wurde die Vermisste letztmalig am Samstag, dem 25. März 2023 im Leunaer Ortsteil Kötschlitz gesehen. Bereits seit dem 19. März 2023 gilt sie als vermisst.

Die Polizei bittet die Bevölkerung bei der Suche nach ihr um Hilfe. Die Teenagerin kann wie folgt beschrieben werden.

1,72 Meter groß



16 Jahre alt, wirkt aber augenscheinlich älter



schlank

langes, braunes Haar mit lilafarbenen Strähnen



kleidet sich meist schwarz

"Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll sie sich vorrangig im Stadtgebiet Merseburg aufhalten", so die Polizei weiter.

Wer weiß, wo sich die 16-Jährige aufhalten könnte, soll sich an das Polizeirevier Halle (Saale) unter der 03452242000 wenden.