Er war fast einen Monat verschwunden: Vermisster aus Halle wieder da

Zehn Tage nach Beginn der Öffentlichkeitsfahndung nach Herrn A. wurde dieser am 16. September wohlbehalten im Saalekreis angetroffen, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Halle (Saale) - In Halle an der Saale wird derzeit nach Ekkehard A. gesucht. Der ältere Herr könnte sich in einer hilfsbedürftigen Lage befinden.

Ekkehard A. verschwand bereits am 20. August 2024. Seitdem gilt er als vermisst. © Bildmontage: 123rf/foottoo, Polizeirevier Halle

Nach Angaben des Polizeireviers in Halle wurde Ekkehard A. am Dienstag, dem 20. August 2024, ein letztes Mal im Bereich Blumenauweg in Halle gesichtet.

Seitdem fehlt jede Spur des Vermissten.

Bisherige Suchmaßnahmen führten nicht zum Erfolg. Weil Ekkehard A. sich in einer hilfebedürftigen Lage befinden könnte, wendet sich die Polizei nun in Hoffnung auf Hinweise an die Bevölkerung.

Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung zum Aufenthalt des Vermissten. Wer Ekkehard A. gesehen hat oder weiß, wo er sich aufhalten könnte, soll die Hinweise bitte an das Polizeirevier Halle (Saale) unter der 0345 224 2000 melden.