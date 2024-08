Er braucht seine Medikamente: Wo steckt Josef J. (62)?

Mit diesen Fotos sucht die Polizei nach dem Vermissten. © Polizei Berlin

Der 62-Jährige habe das Seniorenheim in der Soorstraße am 26. August verlassen und gilt seitdem als verschwunden, teilten die Beamten am heutigen Dienstag mit.

Laut Polizei ist er orientierungslos, auf Hilfe angewiesen und benötigt dringend Medikamente.

Der Vermisste ist 1,80 Meter groß, schlank, trägt eine Kippa, hat dunkelbraunes Haar und ist mit einem Rollator unterwegs.

Hinweise zu seiner Bekleidung lägen keine vor, hieß es.

Die Ermittler fragen: