Er ist auf Medikamente angewiesen: 79-Jähriger in Leipzig verschwunden!

Gerd R. (79) wird seit dem 12. Juli vermisst. © Montage 123rf/angelarohde ; Polizei Sachsen

Nach Angaben einer Polizeisprecherin wurde Gerd R. (79) zuletzt am Freitag in seiner Pflegeeinrichtung in der Schongauer Straße in Paunsdorf gesehen. Seitdem fehlt von ihm jede Spur.

Die Polizei schätzt seine Gesundheit als akut gefährdet ein, da der Vermisste auf Medikamente angewiesen ist, und insbesondere in Anbetracht der momentan hohen Temperaturen.

Deshalb sollen nun Hinweise aus der Bevölkerung bei der Suche helfen.

Gerd R. wird wie folgt beschrieben: