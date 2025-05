Er ist auf Medikamente angewiesen! Wo ist Mycahylo aus Gorbitz?

Wo ist Mycahylo O. (59) aus Gorbitz? © Polizei Dresden

Der 59-Jährige wurde zuletzt am Abend des 25. Aprils in seiner Wohnung am Amalie-Dietrich-Platz gesehen. Seitdem sucht die Polizei nach dem Vermissten.

Er ist auf Medikamente angewiesen, die er aber nicht mitgenommen hat.

Zur Beschreibung des Vermissten: