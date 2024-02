Er kam nicht zurück nach Hause: 76-Jähriger aus Berlin-Pankow tot aufgefunden

Die Polizei hat die Suche nach einem 76-jährigen Mann aus Berlin-Pankow beendet, da der Senior tot in einer Kleingartenanlage aufgefunden worden ist.

Von Christoph Carsten

Wie die Polizei am Montagvormittag mitteilte, wurde der Leichnam des vermissten Seniors am vergangenen Samstag vom Pächter einer Kleingartenanlage in Wartenberg entdeckt. Hinweise auf ein Fremdverschulden am Tod des Mannes lagen laut der Behörde nicht vor.

Originalmeldung vom 13. Februar, 11.27 Uhr

Berlin - Seit dem 11. Februar ist ein 76-Jähriger spurlos verschwunden. Bei der Suche nach dem Mann aus Berlin-Pankow hofft die Polizei nun auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Die Polizei hat die Suche nach dem Senior aus Pankow eingestellt. © Jens Büttner/dpa, Polizei Berlin (Bildmontage) Zuletzt wurde der Senior am frühen Freitagmorgen gegen 4.55 Uhr in der Rettungsstelle der Park-Klinik Weißensee gesehen. Nach seiner Behandlung in der Klinik kehrte er jedoch nicht nach Hause zurück. Wegen seiner beginnenden Demenz ist davon auszugehen, dass der 76-Jährige orientierungs- und hilflos ist. Der Rentner ist laut Polizei nur leicht bekleidet und hat weder Portemonnaie noch Ausweis dabei. Die Ermittler fragen: Wer hat den Mann seit dem 11. Februar 2024 gesehen oder kann Angaben zu seinem gegenwärtigen Aufenthaltsort machen?

Wer kann sonstige sachdienliche Angaben machen?