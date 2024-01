Er leidet an starker Demenz: Vermisster 77-Jähriger wieder aufgetaucht!

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, ist der vermisste 77-Jährige inzwischen wohlbehalten wieder aufgegriffen worden.

Eine Streifenbesatzung bemerkte am Mittwochabend gegen 20 Uhr einen hilflos wirkenden Mann an der Puttkamer Straße in Kreuzberg. Eine Überprüfung ergab, dass es sich um den Vermissten handelte. Der Rentner wurde an seine Familie übergeben.