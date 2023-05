Er und sein Audi waren tagelang verschwunden: 42-Jähriger aus dem Landkreis Wittenberg ist wieder da

Aufatmen in Kemberg: Einer ergänzenden Mitteilung der Polizei vom Freitagmorgen zufolge ist der 42 Jahre alte Vermisste am Donnerstagabend selbstständig und wohlbehalten nach Hause zurückgekehrt.

Kemberg - In Kemberg im Landkreis Wittenberg wird seit Montag der 42-jährige Kevin S. vermisst.

Der Vermisste soll in einem schwarzen Audi Q7 mit Anhalt-Bitterfelder Kennzeichen unterwegs sein und sich möglicherweise im Bereich Rostock aufhalten.

Wie Polizeisprecher Nico Göpel berichtete, wurde der 42-Jährige zuletzt am Montagnachmittag gegen 13.15 Uhr im Ortsteil Radis gesehen, danach verliert sich seine Spur.

Hinweise zum Aufenthalt des Vermissten sollen an das Polizeirevier Wittenberg unter der Nummer 034914690 oder per E-Mail an lfz.pi-de@polizei.sachsen-anhalt.de gerichtet werden.