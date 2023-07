Er verließ eine Klinik und wird seitdem vermisst: Wo ist Adrian (22)?

Wo steckt Adrian L. (22)? Er ist seit Mittwochnachmittag verschwunden. © Bildmontage: Polizeiinspektion Dessau-Roßlau, 123rf/footoo

Wie die Beamten am Mittwochabend mitteilten, soll der junge Mann derzeit in der Einrichtung in der Hans-Lufft-Straße untergebracht sein.

Diese habe er vermutlich zu Fuß gegen 16.30 Uhr am Mittwochnachmittag verlassen – seitdem wird er vermisst.

Da die Behörde trotz Einsatzes eines Hubschraubers und eines Spürhundes bisher erfolglos nach Adrian L. suchte, bittet sie nun die Bevölkerung um ihre Mithilfe.

Der Vermisste wird wie folgt beschrieben: