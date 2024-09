Er verschwand aus einer Klinik: Leiche von Frank K. gefunden

Frank K. aus Plau am See wurde seit Januar 2023 vermisst. Inzwischen wurden seine menschlichen Überreste gefunden.

Wie die Polizei mitteilte, wurden Anfang des Jahres menschliche Überreste am Plauer See gefunden. Am 24. August entdeckte eine Pilzsammlerin schließlich einen menschlichen Schädel. Eine rechtsmedizinische Untersuchung ergab, dass es sich bei dem Toten um den seit Januar 2023 vermissten Frank K. handelt. Hinweise auf eine Straftat gibt es nicht.

Erstmeldung vom 23. Januar 2023

Plau am See - Seit Sonntag sucht die Polizei nach dem aus einer medizinischen Einrichtung verschwundenen, 56-jährigen Frank K. aus Plau am See (Landkreis Ludwigslust-Parchim).