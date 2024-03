Er verschwand mit seinem Auto: 70-Jähriger aus Neuhof ist zurück!

Nach Angaben der Polizeiinspektion Göttingen konnte der Mann aus Neuhof bereits am Freitagmorgen wohlbehalten wieder zu Hause eingetroffen worden.

Der Rentner war mit seinem Auto verschwunden © Bildmontage: 123RF/chalabala, Polizei Göttingen

Der 70-Jährige wurde am 4. März zuletzt an seiner Wohnanschrift in Neuhof, einem Ortsteil von Bad Sachsa (Niedersachsen) gesehen. Seitdem ist er spurlos verschwunden.

Die Einsatzkräfte fahndete bereits nach dem Vermissten, haben derzeit aber keinerlei Anhaltspunkte, wohin der Rentner mit seinem Auto gefahren sein könnte, teilte die Polizei Göttingen mit.

Es könne ebenfalls nicht ausgeschlossen werden, dass er sich in einer hilflosen Lage befindet. Die Polizei bittet nun um Mithilfe der Bevölkerung.