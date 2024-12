Er war bei OBI, jetzt ermittelt die Mordkommission: Wer hat diesen Vermissten gesehen?

Rathenow - Was ist mit Paul B. (24) geschehen? Seit fast acht Monaten gilt der 24-Jährige als vermisst. Mittlerweile hat die Mordkommission die Ermittlungen übernommen. Die ergaben, dass "ein Tötungsdelikt nicht ausgeschlossen werden kann", wie die Polizei mitteilte.

Der Vermisste ist 1,86 Meter groß, hat eine schlanke Figur, kurze blonde Haare und blaue Augen. Besonders auffällig: Er hat einen großen Leberfleck am Hinterkopf.

Der Fall ist ein Rätsel: Am Dienstag, den 16. April, war der 24-Jährige zusammen mit einem unbekannten Mann im Rathenower OBI-Baumarkt. Viele Information über den Begleiter gibt es nicht. Nur, dass er mit einem Fahrzeug unterwegs war, zu dem laut Polizei nähere Angaben fehlen.

Hinweise bitte unter Angabe der Fahndungsnummer (106-24) an die Mordkommission der Kriminalpolizei der Polizeidirektion West unter der Telefonnummer 0331/5508-2779, jede andere Polizeidienststelle oder per E-Mail an mordkommission.Potsdam@polizei-internet.brandenburg.de. Alternativ könnt Ihr auch das Hinweisformular im Internet nutzen.