Erleichterung in Halle: Vermisster Mann ist wieder da!

Der Vermisste aus Halle ist wieder aufgetaucht. © Friso Gentsch/dpa, Polizeirevier Halle

Halle (Saale) - Bereits seit Dienstag wird ein Mann aus Halle an der Saale vermisst. Er könnte sich in einer hilfsbedürftigen Lage befinden, weswegen die Suche nach ihm eilt.

Wie das Polizeirevier in Halle an der Saale am Mittwoch bekannt gab, wurde der Mann zum letzten Mal am Dienstag um 20.20 Uhr im Bereich Brahmsbogen gesichtet.



Seitdem fehlt jede Spur von dem Vermissten. "Er befindet sich vermutlich in einer hilfebedürftigen Lage", so die Behörde.

Deshalb sind die Beamten auf Mithilfe bei der Suche angewiesen.