Es kann aufgeatmet werden: Vermisste Leipzigerin (14) taucht in Dresden wieder auf!

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hat die Öffentlichkeitsfahndung ein erfreuliches Ende gefunden: Demnach konnte die 14-Jährige noch am Donnerstag wohlbehalten in Dresden angetroffen werden.

Die 13-Jährige ist wieder aufgetaucht. © Bildmontage: Polizeidirektion Leipzig, Carsten Rehder/dpa

Leipzig - Große Sorge um vermisste Jugendliche in Leipzig: Seit Mittwoch ist eine 14-Jährige aus Leutzsch verschwunden. Die Polizei bittet um die Unterstützung der Öffentlichkeit.

Laut Polizeisprecher Chris Graupner hat sie gegen 13 Uhr mit einer Freundin das Aus- und Weiterbildungszentrum in der Straße Am Ritterschlößchen in Leutzsch in unbekannte Richtung verlassen.

Seitdem sei das Mädchen nicht mehr gesehen worden, kehrte auch nicht von sich aus zurück.

Da es keine Informationen über mögliche Aufenthaltsorte gibt und eine Eigengefährdung nicht ausgeschlossen werden könne, wird nun öffentlich nach dem Teenager gesucht.