Fahndung beendet: 15-jährige Schülerin ist wieder da!

Wie die Polizeidirektion Görlitz am heutigen Dienstag mitteilte, ist die Schülerin wohlbehalten in Bautzen angetroffen worden.

Die 15-Jährige wurde seit dem 21. Januar 2025 vermisst! © Polizeidirektion Görlitz

Wie die Polizeidirektion Görlitz am Freitag mitteilte, wurde die Teenagerin zuletzt am Dienstagmorgen in der Friedrich-Ebert-Straße in Bautzen gesehen.

Fahndungsmaßnahmen der Polizei, insbesondere die Prüfung verschiedener Anlaufpunkte, blieben bislang erfolglos.

Die Suchmaßnahmen dauern an. Die Polizei bittet nun die Bevölkerung um Mithilfe.