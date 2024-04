Finlay Cedric vermisst: 14-Jähriger begeistert sich für Züge und Bahnhöfe

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe: Wer hat Finlay Cedric gesehen? © Polizeipräsidium Aalen

Um 7 Uhr verließ Finlay Cedric das Haus und fuhr mit dem Bus in Richtung Schule. Doch dort kam er nicht an, sondern fuhr mit einem anderen Bus weiter in Richtung Backnang.

Finlay Cedric pflegt aufgrund von Autismus keine Sozialkontakte. Daher sind der Polizei keine Hinwendungsorte bekannt.

Der 14-Jährige begeistert sich für Züge und Bahnhöfe. Einem Mitschüler soll er verraten haben, dass er nach Hamburg fahren wolle, um sich den größten Rangierbahnhof in Deutschland anschauen zu wollen.