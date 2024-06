Glauchau: Mann (80) seit Samstag vermisst

In Glauchau wird seit Samstag ein Mann (80) vermisst. Die Polizei bittet um Hinweise. © Friso Gentsch/dpa

Wie die Polizei mitteilte, wurde Jürgen A. zuletzt am gestrigen Samstag gegen 17 Uhr in einem Pflegeheim in der Straße Am Feierabendheim gesehen.

Der 80-Jährige ist etwa 1,80 Meter groß, schlank und hat graue Haare. Er habe zudem einen auffälligen, aufrechten Gang.

Zum Zeitpunkt des Verschwindens trug er ein hellblaues Poloshirt sowie eine schwarze oder graue Jogginghose.

Die Polizei Zwickau veröffentlichte ein Foto des Mannes.