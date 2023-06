Große Erleichterung bei ihrer Familie: 13-Jährige ist wieder da!

Am gestrigen Sonntag wurde die 13-Jährige als vermisst gemeldet. Jetzt das Mädchen wieder zu Hause. © Polizeipräsidium Westhessen

Das Mädchen wohnt in einer Wohngruppe, mit deren Erlaubnis sie am Sonntag um 13 Uhr das Haus verließ und nach Absprache um 19 Uhr zurück sein sollte.

Doch sie tauchte bisher nicht wieder auf!



Am Nachmittag besuchte sie noch ihre Großeltern. Dort wurde sie gegen 16 Uhr das letzte Mal gesehen. Eigentlich hatte sie vor, sich anschließend mit Freunden in der Innenstadt zu treffen, aber dort kam sie nie an und auch am Abend kehrte sie nicht wie besprochen zur Wohngruppe zurück - wieso, weiß bisher niemand.