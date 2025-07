Hält er sich im Raum Magdeburg auf? Teenager verschwindet aus Dessau-Roßlau

Nach Angaben der Polizei wurde John K. zuletzt am Montagnachmittag an seiner Wohnanschrift in der Wiener Straße gesehen.

Ihr wisst, wo sich der 15-Jährige aufhalten könnte oder habt ihn vielleicht sogar gesehen? Dann wendet Euch mit Euren Hinweisen an das Polizeirevier Dessau-Roßlau unter der Telefonnummer 034025030 oder an das Lage- und Führungszentrum der Polizeiinspektion Dessau-Roßlau per E-Mail an lfz.pi-de@polizei.sachsen-anhalt.de .