Aufatmen nach tagelanger Suche: Vermisster Teenager ist wieder da

Halle (Saale) - Große Sorge um einen Jugendlichen aus Halle: Er wird seit drei Tagen vermisst und könnte sich laut Polizei in einer hilflosen Lage befinden.

Wie die Behörde am Mittwoch mitteilte, wurde der Junge bereits am vergangenen Sonntag gegen 6 Uhr am Morgen im Bereich des Rockendorfer Wegs im Stadtteil Gesundbrunnen zuletzt gesehen.

Da sich der Teenager in einer hilfsbedürftigen Lage befinden könnte, bittet die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung.