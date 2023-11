Hilfloser Mann (49) aus Berlin-Neukölln wurde vermisst: Nun ist er wieder aufgetaucht

Einsatzkräfte der Bundespolizei fanden ihn am Alexanderplatz. Der Mann befindet sich nun wieder bei seinen Angehörigen.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, ist der seit dem 12. November vermisste 49-Jährige wieder aufgetaucht.

Mit diesem Foto suchte die Polizei nach dem Vermissten aus dem Berliner Ortsteil Britz. © Polizei Berlin

Den Ermittlern nach hat der Mann am Sonntag, dem 12. November gegen 17 Uhr eine Flüchtlingsunterkunft in der Buschkrugallee in Britz verlassen und wird seitdem vermisst.

Aufgrund geistiger Einschränkungen ist er orientierungs- und hilflos. Der Vermisste kann seinen Namen nennen, spricht aber nur Russisch.