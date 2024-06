Hubschrauber und Hunde suchen ihn: Wo ist Xavier Rene S. (21)?

Burg - Seit Freitagmittag wird im Jerichower Land ein junger Mann vermisst . Die Polizei wendet sich mit einem Foto und einer Personenbeschreibung an die Öffentlichkeit.

Dieser 21-Jährige aus Burg wird vermisst - wer hat ihn gesehen? © Bildmontage: 123RF/chalabala, Polizeirevier Jerichower Land

Der 21 Jahre alte Xavier Rene S. wurde am Vormittag zuletzt an seiner Wohnanschrift in Burg bei Magdeburg gesehen, 12 Uhr meldeten seine Angehörigen ihn dann als vermisst.

Da eine Eigengefährdung des jungen Mannes nicht ausgeschlossen werden kann, suchen die Einsatzkräfte auf Hochtouren nach ihm. Auch Hubschrauber und Fährtenhunde seien im Einsatz, teilte das Polizeirevier Jerichower Land mit.

Bislang konnte der Vermisste noch nicht entdeckt werden. Deshalb bittet die Polizei um Mithilfe. Xavier Rene S. wird wie folgt beschrieben: