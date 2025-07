In der S-Bahn verschwunden: Polizei sucht vermissten 17-Jährigen aus Dresden-Striesen

Die Polizei sucht aktuell nach dem 17-jährigen Niklas K. aus Dresden-Striesen. Er wurde zuletzt am Mittwochabend gesehen.

Alles in Kürze

Die Polizei hofft jetzt auf Hinweise zum Verbleib von Niklas K. (17). © Montage: David Inderlied/dpa, Polizeidirektion Dresden

Sein letzter Aufenthaltsort war der Dresdner Hauptbahnhof, wo er in eine S-Bahn in Richtung Pulsnitz stieg. Dort kam er jedoch nicht an.

Orte, an denen er sich möglicherweise aufhalten könnte, wurden bereits von der Polizei geprüft - ohne Erfolg.

Niklas wird wie folgt beschrieben: