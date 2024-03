Ist das der erhoffte Durchbruch? Drei Festnahmen im Fall der vermissten Lina (15) im Elsass

Können die französischen Ermittler den Fall der 15-jährigen Lina aus dem Elsass nun endlich lösen? © Frederick Florin/3p-afp/dpa

Ein Paar sowie ein Mann seien am heutigen Dienstagmorgen in Polizeigewahrsam genommen worden, berichteten die Zeitung "Le Parisien" und weitere Medien unter Verweis auf die Ermittler in Straßburg.

Der Polizei gehe es demnach darum, Widersprüchlichkeiten bei den Zeugenaussagen der drei aus der Region stammenden Menschen zu klären.

Das Paar sei vorgeladen und der Mann bei sich zu Hause festgenommen worden. Ebenso seien weitere vier Zeugen zu einer erneuten Vernehmung vorgeladen worden, berichtete "Le Parisien".

Die 15-Jährige war am 23. September auf dem drei Kilometer langen Fußweg zum Bahnhof von Saint-Blaise-la-Roche verschwunden.