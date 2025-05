Ist er mit dem Bus unterwegs? Polizei sucht nach Frank A. (57) aus dem Harz

Hattorf am Harz - Sorge im Landkreis Göttingen: Ein 57 Jahre alter Mann wird derzeit vermisst . Die Polizei veröffentlicht nun Fotos und eine Personenbeschreibung und hofft auf die Mithilfe der Bevölkerung.

Dieser 57-Jährige aus Hattorf am Harz wird vermisst. © Bildmontage: Polizei Göttingen

Der 57-jährige Frank A. wurde zuletzt am Montagmittag gegen 13 Uhr an seiner Wohnadresse im Hattorfer Ortsteil Hörden am Harz (Niedersachsen) gesehen.

Seine Spur verlor sich dort. Wie die Polizei Göttingen mitteilte, könnte er eventuell zur Haltestelle "Schulstraße" gelaufen und in einen Bus gestiegen sein. Sicher ist dies aber nicht, hieß es.

Die Polizei bittet nun um die Mithilfe der Bevölkerung und beschreibt Frank A. wie folgt: