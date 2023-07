Ist sie in einen Zug gestiegen und weggefahren? Polizei sucht 17-Jährige aus Burg

Die 17-Jährige wurde zuletzt in der Nähe des Bahnhofes in Burg gesehen. Wer kann Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen? © Bildmontage: Carsten Rehder/dpa, Polizeirevier Jerichower Land

Zuletzt wurde Lucy Marie Jazbinsek am 24. Juli um 17.55 Uhr durch einen Taxifahrer am Bahnhof in Burg gesehen. Die Ermittler können nicht ausschließen, dass sie in einen Zug eingestiegen und davongefahren ist.

Weil sie nicht auf ihrer Arbeit aufgetaucht ist, wurde sie nun als vermisst gemeldet. Eine Eigengefährdung kann nicht ausgeschlossen werden, teilte das Polizeirevier Jerichower Land mit.

Bisher wurde durch die Beamten eine größere Suchaktion eingeleitet. Diese blieb bis zum jetzigen Zeitpunkt erfolglos.

So wird die Vermisste beschrieben: