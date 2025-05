Junge Frau aus Leipzig wiedergefunden

Wie die Polizei am heutigen Mittwoch mitteilte, ist die junge Frau wohlauf. Die Vermisstenfahndung wurde beendet.

Die Vermisste ist wieder da. © Bildmontage: Polizeidirektion Leipzig

Laut Polizeisprecherin Susanne Lübcke wurde die junge Frau am Donnerstag von Verwandten vermisst gemeldet. Deren Angaben zufolge habe es zuletzt am Dienstag Kontakt zu ihr gegeben.

Das letzte Mal gesehen wurde sie im Leipziger Stadtgebiet. Am Montag soll sie sich zudem noch in Halle aufgehalten haben. In beiden Städten könnte die Vermisste nach wie vor sein.

"Da eine Eigengefährdung nicht ausgeschlossen werden kann und die bisherigen Suchmaßnahmen nicht zu ihrem Auffinden führten, wendet sich die Polizeidirektion Leipzig nun an die Öffentlichkeit", so Lübcke.

Ihr habt die Vermisste gesehen, hattet Kontakt mit ihr oder wisst, wo sie sich aufhält? Dann meldet Euch bitte beim Polizeirevier Leipzig-Zentrum, Dimitroffstraße 1 in 04107 Leipzig unter Tel. 0341/96634299.