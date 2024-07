Junger Mann aus Chemnitz spurlos verschwunden: Nur seine Tasche wurde gefunden

Wo ist Serhii (20) aus Chemnitz? Der junge Mann wird seit zwei Tagen vermisst. © 123rf/fotohenk, Polizei

Serhii (20) wurde zuletzt am Dienstagnachmittag gesehen. In den frühen Mittwochabendstunden alarmierten besorgte Angehörige die Polizei, weil der 20-Jährige noch immer nicht in die Wohnung der Eltern im Stadtteil Hutholz zurückgekehrt war.

Schnell begannen die Beamten damit, verschiedene Anlaufstellen des jungen Mannes zu überprüfen - doch die Suche verlief bislang ergebnislos. Der 20-Jährige bleibt verschwunden.

So wird der junge Mann beschrieben:



etwa 1,87 Meter groß

schlank

schwarzes, kurzes Haar - zum Igelschnitt frisiert

trug ein weißes T-Shirt mit der Aufschrift "Calvin Klein" und eine kurze, graue Hose

hatte eine schwarze Umhängetasche mit sich

Beunruhigend: Die schwarze Umhängetasche wurde in der Nacht zu Mittwoch am Falkeplatz in Chemnitz gefunden und von Passanten abgegeben. Von dem 20-Jährigen fehlte allerdings jede Spur.