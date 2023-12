Kripo Monate nach Leichenfund in Parkhaus noch immer ratlos: Wer ist der Tote?

circa drei Zentimeter mal drei Zentimeter großes Tattoo in Gestalt eines Hakenkreuzes am rechten Sprunggelenk

Wie die Ermittler am Dienstag mitteilten, wurde der unbekannte Mann am Montag, dem 13. März, im Treppenhaus des Parkhauses eines Einkaufscenters in der Frankfurter Allee tot aufgefunden.

Der Unbekannte hatte diesen Rollator bei sich. © Philipp von Ditfurth/dpa, Polizei Berlin (Bildmontage)

Der Unbekannte trug eine Brille mit dunklem Gestell, ein graues Halsband, einen silberfarbenen Ring, eine Armbanduhr in den Farben Silber und Schwarz der Marke "Mebus", eine schwarze Wollmütze der Marke "Thinsulate" und blaue Schuhe der Marke "Crivit".

Bekleidet war der Tote mit einer blauen Winterjacke der Marke "Sky Rebel" in der Größe M, einer schwarz-weiß-roten Softshelljacke der Marke "Alpinetour" in der Größe XL, einer schwarzen Fleecejacke der Marke "Tessentials" in der Größe L, zwei schwarzen Pullovern mit dem Aufdruck: "Wir lieben Lebensmittel" auf der Vorderseite und dem Logo der Firma EDEKA auf der Rückseite in der Größe XL und einem blauweiß quergestreiften T-Shirt der Marke "PL & CO Casual Attire" in der Größe XL.

Der Verstorbene hatte einen grauen Rollator mit schwarzen Details bei sich.



Die Polizei fragt:

Wer kann Hinweise zur Identität des Verstorbenen geben?

Wo wird ein Mann, auf den die Beschreibung passt, vermisst?

Wer kann weitere sachdienliche Hinweise machen?

Hinweise nimmt die Vermisstenstelle des Landeskriminalamtes Berlin in der Keithstraße 30, 10787 Berlin-Tiergarten unter der Rufnummer (030) 4664-912444 oder per E-Mail an LKA124Hinweise@polizei.berlin.de, über die Internetwache der Polizei Berlin oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.