Sie war seit Samstag verschwunden: Vermisstes Mädchen (11) aus Leipzig ist wieder bei Eltern

Die vermisste Elfjährige aus Leipzig-Grünau ist wieder da! Laut Polizei konnte sie am Sonntagabend wohlbehalten aufgefunden und zu ihren Eltern zurück gebracht werden.

Die verschwundene Elfjährige aus Leipzig ist wieder bei ihren Eltern. © Bildmontage: Polizeidirektion Leipzig, Carsten Rehder/dpa

Wie die Behörde mitteilte, werde das Kind bereits seit Samstag vermisst – an diesem Tag habe sie die elterliche Wohnung in der Mannheimer Straße im Stadtteil Grünau-Mitte gegen 10.15 Uhr in unbekannte Richtung verlassen und ist seitdem offenbar nicht nach Hause zurückgekommen.

Da die bisherigen Suchmaßnahmen zunächst ohne Erfolg verliefen, wandte sich die Polizei mit einer Personenbeschreibung an die Öffentlichkeit.

Ihr hattet Kontakt mit der Vermissten, habt sie irgendwo gesehen oder wisst sogar, wo sie sich aufhalten könnte?