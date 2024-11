Mädchen verschwand aus elterlichen Wohnung: Polizei greift Vermisste wohlbehalten auf

Wie die Beamten am Dienstag berichteten, konnte die Suche nach der 13-Jährigen inzwischen beendet werden. "Das Mädchen ist wohlbehalten im Bereich der StädteRegion Aachen aufgegriffen worden", teilte ein Polizeisprecher mit.

Würselen/Aachen - Die Aachener Polizei ist auf der Suche nach einer 13-Jährigen, die am vergangenen Wochenende spurlos aus der Wohnung ihrer Eltern verschwand. Die Ermittler bitten dringend um Hinweise!

Die Polizei suchte am Sonntag mit einem Hubschrauber und einem Spürhund nach der 13-Jährigen. (Symbolbild) © Friso Gentsch/dpa

Wie ein Polizeisprecher am Montag berichtete, hatte das Mädchen am gestrigen Sonntagnachmittag gegen 15 Uhr die Wohnung ihrer Eltern in der Kaisersruher Straße verlassen, um ihren Bruder zu besuchen.

Die Wohnung des Bruders befindet sich demnach im selben Gebäude und ist über einen kurzen Zwischenflur zu erreichen - doch dort kam die Schülerin nie an.

Seitdem fehlt von der 13-Jährigen, die nach derzeitigen Informationen ohne Handy unterwegs ist, jede Spur.

Weil alle intensiven Suchaktionen der Polizei, bei denen auch ein Mantrailer-Hund und ein Polizeihubschrauber zum Einsatz kamen, bislang ins Leere verliefen, bitten die Ermittler nun um Mithilfe aus der Bevölkerung.