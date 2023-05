Mann schaut Netflix-Serie über entführtes Kind und entdeckt das Mädchen wenig später im Einkaufszentrum!

South Elgin (Illinois/USA) - 2017 wurde die damals neunjährige Kayla Unbehaun von ihrer Mutter entführt. Ihr Vater hat die Suche nie aufgegeben und nahm sogar an einer Netflix-Dokumentation für vermisste Kinder teil. Ein paar Monate nach der Ausstrahlung wurde die mittlerweile 15-Jährige tatsächlich wiedergefunden, verkündete stolz das National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC).

Dieses Bild erstellten Forensiker des National Center for Missing & Exploited Children für die Suche nach der mittlerweile 15-jährigen Kayla Unbehaun. © Screenshot/Facebook/Bring Kayla Home

Zu dem Zeitpunkt ihrer Entführung lebte Kayla bei ihrem Vater Ryan Unbehaun. Denn er hatte das volle Sorgerecht. Ein Besuch bei ihrer Mutter Heather entwickelte sich zu einem sechs Jahre andauernden Drama für den Papa.

Denn als Ryan seine Kleine abholen wollte, war sie wie vom Erdboden verschluckt. Darüber hinaus war Heather nicht zu erreichen. Aus Sorge verständigte er sofort die Polizei, doch lange Zeit gab es keinerlei Spuren - weder von seiner Tochter noch ihrer Mutter.

Die Facebook-Gruppe "Bring Kayla Home" sorgte ebenfalls über all die Jahre dafür, dass man die Kleine nicht vergaß. Sie teilte auch ein Bild der Forensiker von NCMEC, das die Entführte im Alter von 15 Jahren zeigen soll.

Im vergangenen Jahr nahm der Vater des vermissten Kindes dann an einer True-Crime-Dokumentation auf Netflix teil. Dort schilderte er die Entführung seiner Tochter. Neben Fotos von Kayla als Neunjähriger wurde auch ein bearbeitetes Bild des NCMEC genutzt, das sie als 15-Jährige zeigen sollte.

Die Teilnahme an der Netflix-Dokumentation "Unsolved Mysteries" stellte sich als voller Erfolg heraus. Der Fall um Kayla wurde 2022 in der dritten Staffel in der Folge "Von Vater oder Mutter entführt" ausgestrahlt.

Denn ein Mann erkannte das Mädchen, er hatte zuvor die Sendung gesehen!