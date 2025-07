Mann verschwindet spurlos: Inzwischen wird er seit Wochen vermisst

Alles in Kürze

Von dem 48-Jährigen fehlt bereits seit dem 30. Juni jede Spur. © Bildmontage: Polizei Düsseldorf

Wie ein Polizeisprecher am Freitag berichtete, hatte der 48-Jährige seine Wohnung am Montagabend, dem 30. Juni, gegen 19.30 Uhr, verlassen und wurde zuletzt am S-Bahnhof im Düsseldorfer Stadtteil Derendorf gesehen. Dort verlor sich seine Spur.

Obwohl die Beamten umfangreiche Suchmaßnahmen einleiteten, konnte der Vermisste bislang nicht gefunden werden.

Besonders heikel: Der 48-Jährige ist auf lebensnotwendige Medikamente angewiesen.

Die Ermittler haben nun Fotos des Mannes veröffentlicht und folgende Personenbeschreibung herausgegeben: