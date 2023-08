Maryam S. aus Bargfeld-Stegen ist wohlbehalten gefunden worden

Wie die Polizei am Mittwochnachmittag mitteilte, ist die vermisste Maryam S. aus Bargfeld-Stegen am Dienstagabend wohlbehalten am Hamburger Hauptbahnhof angetroffen worden. Sie wurde zu ihrem Wohnort zurückgebracht.

Die Vermisste konnte am Hamburger Hauptbahnhof wohlbehalten angetroffen werden. © Polizei Schleswig-Holstein

Die junge Frau wurde am Montag gegen 12 Uhr zuletzt in der Tagespflege im Hummelsbütteler Weg in Hamburg gesehen, teilte die Polizei am Dienstagmittag mit.

"Sie hat geistige Beeinträchtigungen, ist orientierungslos, kann sich kaum mitteilen und reagiert ängstlich auf Ansprache fremder Personen", so die Beamten.

Sie soll gerne mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren.

Die Vermisste wird zum Zeitpunkt des Verschwindens wie folgt beschrieben: