Nach Mall-Besuch vermisst: 25-Jährige aus Marzahn wieder da

Einsatzkräfte trafen sie demnach wohlbehalten in Tegel an.

Wie die Polizei am Samstagvormittag mitteilte, konnte die Vermisste am gestrigen Freitag aufgefunden werden.

Die Polizei hat die Suche nach der 25-Jährigen erfolgreich beendet. © Polizei Berlin (Bildmontage)

Die 25-Jährige habe am Dienstag gegen 20 Uhr das Schöneweide-Center an der Schnellerstraße 21 in Treptow-Köpenick verlassen, teilten die Beamten am heutigen Freitag mit.

Seitdem fehlt von der jungen Frau jede Spur. Nach Angaben der Polizei befindet sich die 25-Jährige offenbar in einer psychischen Ausnahmesituation und benötigt dringend Hilfe.





Die Kriminalpolizei fragt: