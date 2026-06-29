Nach Verlassen der Unterkunft spurlos verschwunden: 16-Jährige wieder da
Update, 29. Juni, 8.58 Uhr:
Wie die Polizei Berlin am Montagmorgen mitteilte, ist die Teenagerin wohlbehalten zurück und befindet sich wieder in der Obhut ihrer Familie.
Erstmeldung, 26. Juni, 16.55 Uhr:
Berlin - In Berlin ist die Polizei auf der Suche nach dem vermissten Mädchen (16).
Die Jugendliche habe am Mittwoch gegen 12 Uhr die Gemeinschaftsunterkunft in Pankow verlassen und war in Richtung Frankfurter Allee unterwegs, teilten die Beamten am Freitag mit. Seitdem fehlt von ihr jede Spur.
Die Teenagerin hat kein Mobiltelefon, was die Kontaktaufnahme und Ortung zusätzlich erschwert.
Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (030) 4664-171100, per E-Mail oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Alternativ könnt Ihr auch die Internetwache der Polizei Berlin nutzen. Sollte sofortiges polizeiliches Handeln erforderlich sein, wählt bitte die 110.
Titelfoto: Jens Kalaene/dpa, Polizei Berlin (Bildmontage)