Nach Verlassen der Unterkunft spurlos verschwunden: 16-Jährige wieder da

Wie die Polizei Berlin am Montagmorgen mitteilte, ist die Teenagerin wohlbehalten zurück und befindet sich wieder in der Obhut ihrer Familie.

Berlin - In Berlin ist die Polizei auf der Suche nach dem vermissten Mädchen (16).

Mit einem Foto suchte die Polizei nach der Vermissten. © Jens Kalaene/dpa, Polizei Berlin (Bildmontage)

Die Jugendliche habe am Mittwoch gegen 12 Uhr die Gemeinschaftsunterkunft in Pankow verlassen und war in Richtung Frankfurter Allee unterwegs, teilten die Beamten am Freitag mit. Seitdem fehlt von ihr jede Spur.

Die Teenagerin hat kein Mobiltelefon, was die Kontaktaufnahme und Ortung zusätzlich erschwert.