Ohne jede Spur: Mädchen verschwindet auf Schulweg - Polizei bittet um Mithilfe

Viersen - In Viersen ist ein zwölfjähriges Mädchen auf dem Weg zur Schule verschwunden. Nun bittet die Polizei bei der Suche nach ihr um Mithilfe aus der Bevölkerung.

Das Mädchen (12) verschwand am Dienstagmorgen auf dem Weg zur Schule. © Polizei Viersen

Wie ein Sprecher der Polizei am Mittwoch schilderte, hatte sich die Vermisste am Dienstagmorgen gegen 7.20 Uhr auf den Weg zur Schule gemacht, kam dort jedoch nie an.

Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens war die Zwölfjährige mit einem schwarzen Pullover mit farbigem Muster und einer schwarzen Hose bekleidet. Zudem hatte die Schülerin einen pinken Stoffrucksack mit lila Schrift der Marke Nike dabei.

Hinweise auf eine Fremd- oder Eigengefährdung liegen nach Angaben des Sprechers nicht vor. Auch sei das Mädchen nicht auf lebensnotwendige Medikamente angewiesen.

Weil bislang alle Fahndungsmaßnahmen ins Leere liefen, sucht die Polizei nun öffentlich nach der Zwölfjährigen. Es wird vermutet, dass sie sich im Kreis Viersen oder in Troisdorf (Rhein-Sieg-Kreis) aufhält.