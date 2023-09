Patientin (73) verschwindet aus Krankenhaus: Wo steckt Monika S.?

Wittenberg - Am Dienstagabend verschwand eine 73-jährige Patientin aus dem Krankenhaus in Wittenberg . Die Polizei sucht mit Hochdruck nach der Seniorin.

Die Polizei suchte bereits mit Spürhunden nach der Vermissten. © Bildmontage: 123rf/foottoo, Polizei Wittenberg

Nach Angaben des Polizeireviers war Monika S. am Dienstag gegen 19 Uhr letztmals in dem Wittenberger Krankenhaus gesehen worden, in dem sie aktuell als Patientin behandelt wird.

Beamte suchten bereits mit Spürhunden nach der alten Dame, bislang jedoch ohne Erfolg. Deshalb ist die Behörde auf Mithilfe aus der Bevölkerung angewiesen!

Monika S. wird wie folgt beschrieben: