Polizei bittet um Hinweise: Wer hat Mia N. gesehen?

Die Polizei bittet um Hinweise in einem Vermisstenfall: Wer hat Mia N. gesehen? (Symbolfoto) © Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa

Wie die zuständige Behörde am Mittwoch mitteilte, wurde die Gesuchte das letzte Mal am Montag gegen 20 Uhr an der Barbarastraße in Halle gesehen.

Mia N. wurde wie folgt beschrieben: