Zwei Dresdner am selben Tag verschwunden - und wieder aufgetaucht

Wie die Polizei am Donnerstagmorgen mitteilte, wurden beide Vermisste in der vergangenen Nacht aufgefunden.

Der 57-Jährige wurde gegen 23.45 Uhr in Übigau aufgegriffen, nachdem Zeugen ihn an der Washingtonstraße sahen. Für die 24-Jährige war der Ausflug kurz darauf zu Ende. Zeugen sahen sie in einem Haus in Striesen. Die Polizei traf sie 0.05 Uhr an.

Ein Straftatverdacht liegt in beiden Fällen nicht vor.