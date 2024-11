Polizei sucht nach autistischer Jugendlichen - Wer hat Sahar gesehen?

An dem Tag ihres Verschwindens trug sie eine dunkelblaue Jacke, dunkelblaue Stiefel, einen schwarzen Rucksack und eine Brille.

Die Jugendliche leidet unter Autismus und zeigt somit Verhaltensweisen, die eher mit einem Kindergartenkind oder einer Schulanfängerin vergleichbar sind. Zudem sei sie sehr unsicher und in sich gekehrt.

Wer Sahar gesehen hat, wendet sich bitte an die Polizei. (Symbolbild) © David Inderlied/dpa

Fremden gegenüber ist sie sehr misstrauisch, hat Angst im Dunkeln und hält sich lieber in der Nähe vom Licht auf. Die 15-Jährige kann sich kaum verständigen, spricht einen afghanischen Dialekt und die deutsche Sprache so gut wie gar nicht.

Außerdem wollen die Ermittler wissen:

Wer kann Hinweise zum derzeitigen Aufenthaltsort der Vermissten geben?

Wer hat Sahar Bayat seit dem 13. November 2024 gesehen?

Wer kann sonstige sachdienliche Angaben machen?

Solltet Ihr Sahar gesehen haben, wendet Euch bitte an die Polizei in der Eiswaldtstraße 18 in Berlin-Lankwitz unter der Telefonnummer (030) 4664–473418 oder wählt den Notruf 110.