"Tatort"-Star sucht nach seiner vermissten Freundin: 33-Jährige gefunden

Berlin - Aufatmen in Berlin ! Mit einem Aufruf auf Instagram ging unter anderem der Schauspieler Daniel Sträßer (37, Rolle: Adam Schürk ,"Tatort" Saarbrücken) auf die Suche nach seiner vermissten Freundin Theresa (33).

Der Tatort-Schauspieler Daniel Sträßer (37) suchte in den sozialen Medien nach einer Freundin. © Oliver Dietze/dpa

Theresa wurde laut der am Freitag veröffentlichten Vermisstenmeldung am 1. Mai um 3 Uhr das letzte Mal in der Nähe der Rudolf-Wissel-Brücke im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf gesehen.

Seitdem fehlte von der jungen Frau jede Spur. Bis jetzt: Am Freitagnachmittag folgte dann die erlösende Nachricht: Die 33-Jährige ist wohlauf.

In seiner Instagram-Story schrieb der Tatort-Star lediglich: "Lebend gefunden!"

Auch weitere Promis, wie "Tatort"-Star Jasna Fritzi Bauer (36, Liv Moormann, Bremer "Tatort") und Schauspielerin Clelia Sarto (51, Gastrollen in diversen "Tatorten") teilten den Post, in der Hoffnung, etwas zu ihrem Verbleib in Erfahrung bringen zu können.

Offenbar mit Erfolg. "Wir haben Theresa gefunden. Tausend Dank für all eure Hilfe", schrieb Jasna Fritz Bauer.