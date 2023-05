Erleichterung im Harz: 15-jährige Ausreißerin ist wieder da!

Nach Angaben der Polizei konnte die vermisste Jugendliche am Donnerstagvormittag in Blankenburg aufgegriffen werden. Sie ist wohlauf und traf inzwischen wieder mit ihren Eltern zusammen.

Die 15-Jährige wurde wohlbehalten aufgefunden. © Bildmontage: Polizeirevier Harz, Carsten Rehder/dpa

Quedlinburg - Die Polizei bittet bei der Suche nach einer 15-Jährigen aus dem Landkreis Harz um die Unterstützung der Bevölkerung. Wer hat das Mädchen gesehen?

Wie die Behörde am Dienstag mitteilte, wird die Jugendliche aus Quedlinburg bereits seit mehr als einer Woche vermisst. Demnach sei sie zuletzt am 21. April gegen 22 Uhr in der Wohnung ihrer Eltern in der Hohen Straße gesehen worden.

Offenbar ist der Teenager nicht das erste Mal verschwunden: Schon zwei Tage zuvor sei sie vermisst gemeldet worden, habe jedoch am 20. April in Halberstadt aufgegriffen werden können.